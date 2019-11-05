Fas basını: 'Galatasaray Belhanda'yı istemiyor'
Fas basını, Sarı-Kırmızılılar’ın yıldız oyuncuyla Ocak’ta yollarını ayırmak istediğini, iki tarafın da bu konuda gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığını duyurdu.
AKŞAM
REAL Madrid maçında taraftara küfür ettiği için, hedef haline gelen Belhanda, Sarı-Kırmızılı takımın Rizespor’la sahasında oynadığı karşılaşmada ise forma giymedi. Bu gelişmeleri Fas basını, Belhanda’nın, G.Saray’dan kopmak üzere olduğu şeklinde yorumladı. Fas basını, “Belhanda bu kış G.Saray’dan ayrılacak” başlığıyla verdiği haberinde, oyuncunun mutsuz olduğunu ve G.Saray’ın da onu göndermek için kulüp aradığını vurguladı. Sarı-Kırmızılı yönetimin oyuncuya gelen teklifleri değerlendireceği belirtilen haberde, oyuncunun Fransa’ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. 10 milyon euro bonservisle satın alınan Belhanda, son 2 sezonda kazanılan şampiyonluklarda başarılı futboluyla önemli bir paya sahip oldu. Ancak bu sezon işler kötü gidince, taraftarla arasına kara kedi girdi.
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