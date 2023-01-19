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Spor

Fas Milli Takımı'nın yıldızı Hakim Ziyech şampiyonluk için geliyor! Bitti bu iş

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın yıldızı olan Hakim Ziyech kulübü Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcu Süper Lig devine menajerler tarafından önerildi. Hakim Ziyech Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Ocak 2023 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Fas Milli Takımı'nın yıldızı Hakim Ziyech şampiyonluk için geliyor! Bitti bu iş
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Hakim Ziyech kulübüyle anlaşmazlığa düştü. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'yla dikkat çeken bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu yarı finali görmüş finalin kapısından dönmüştü. Faslı yıldızın menajerleri Süper Lig'de sürpriz bir kulüple görüşmelere başladı.

HAKİM ZİYECH GELİYOR

Beşiktaş ile masaya oturan yetkililer Hakim Ziyech'i siyah beyazlı kulübe önerdi. Chelsea'de forma şansı bulamayan futbolcuyu 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş oyuncu ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Hakim Ziyech ise Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor. Şenol Güneş ise futbolcunun kadroya katılması için onayı verdi.

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ

Siyah beyazlılar son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Ankaragücü'ne penaltılarda elendi. Son 16 turunda başkent ekibiyle eşleşen Beşiktaş oynadığı futbolla da taraftarlarından eleştiri aldı.

HAKİM ZİYECH'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Chelsea ile bu sezon 14 maça çıkan Faslı yıldız 5 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu gol katkısında bulunamazken 1 asist yaptı.

Star Gazetesi

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