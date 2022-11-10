Fas'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Walid Regragui, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Fas'ın 26 kişilik kadrosuna, Beşiktaş'tan Roman Saiss'i de dahil etti.

F Grubu'nda Belçika, Kanada ve Hırvatistan ile karşılaşacak Fas'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca).

DEFANS: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest).

ORTA SAHA: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca).

FORVET: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Olimpik Marsilya), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad).