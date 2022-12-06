İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2022 Salı / 13 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6322
  • EURO
    19,5081
  • ALTIN
    1061.23
  • BIST100
    5000.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Faslı taraftarlar tarihi İspanya zaferini coşkuyla kutladı
Spor

Faslı taraftarlar tarihi İspanya zaferini coşkuyla kutladı

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fas'ın zaferini taraftarlar coşkuyla kutladı.

AA6 Aralık 2022 Salı 22:11 - Güncelleme:
Faslı taraftarlar tarihi İspanya zaferini coşkuyla kutladı
ABONE OL

Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırması, Katar'da büyük coşkuyla kutlandı.

Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve şarkılar söyleyerek zaferlerini kutladı.

Maça giremeyen ve stat çevresinde karşılaşmanın bitiş düdüğünü bekleyen taraftarlar da Fas'ın tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Bazı Faslı taraftarların, stattan ayrılan İspanyol taraftarlara "Havalimanı şurada, İspanya'ya dönüş vakti" sözleriyle göndermede bulunduğu görüldü.

Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.