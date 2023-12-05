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Spor

Fas'ta gündem: Hakim Ziyech

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Hakim Ziyech son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Ziyech için Fas basını 'Türkiye'de kahraman' ifadelerini kullandı.

Akşam Spor5 Aralık 2023 Salı 09:42 - Güncelleme:
Fas'ta gündem: Hakim Ziyech
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Galatasaray forması altında son dönemde performansını üst seviyelere taşıyan Hakim Ziyech, ülkesinde gündem oldu. Fas basını, attığı son 8 golün 7'sini uzaktan kaydeden Ziyech için "Hakim, Türkiye'de kısa sürede kahraman haline geldi" yorumunu yaptı. Haberin detayında ise Sarı-Kırmızılı taraftarların yıldız oyuncuya 'Yargıç' lakabını taktığı dile getirildi. Sarı Kırmızılılar, 30 yaşındaki hücum jokerini sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kiralamıştı. CimBom, sözleşmeye bedelsiz satın alma maddesini de ekletti. Ziyech, bu sezon G.Saray'dan 3 milyon 587 bin euro alacak. Solak yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Ziyech'in 2019 yılında piyasa değeri 50 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı.

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