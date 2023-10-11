Galatasaray'da Hakim Ziyech'in durumu şaşkınlık yarattı. Faslı yıldız, sakatlığı nedeniyle takımın zorlu Manchester United ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedikten sonra Fas Milli Takımı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

RİSKE EDİLMEMİŞTİ

Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken önceki akşam Fas Milli Takımı'nın kampına katıldı.

DİKKAT ÇEKEN FAS KARARI

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ziyech'i ağrıları nedeniyle riske etmemek üzere son Antalyaspor deplasmanına götürmediklerini söylemişti. Milli arada tedavisini sürdürmesi ve tamamen hazır hale gelmesi beklenen tecrübeli futbolcunun, bunun yerine Fas'a gitmesi dikkat çekti.

14 EKİM'DE RAKİPLERİ FİLDİŞİ

Fas Milli Takımı 14 Ekim'de Fildişi Sahili ile dostluk maçı oynayacak, 17 Ekim'de ise Liberya deplasmanında Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçına çıkacak.