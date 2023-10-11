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Spor

Fas'tan dikkat çeken karar! Hakim Ziyech sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle son Süper Lig maçında kadroda yer almayan Hakim Ziyech için Fas Milli Takımı'nda beklenmedik bir karar alındı. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Fildişi ile oynanacak maçta görev alması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik11 Ekim 2023 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Fas'tan dikkat çeken karar! Hakim Ziyech sahada olacak
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in durumu şaşkınlık yarattı. Faslı yıldız, sakatlığı nedeniyle takımın zorlu Manchester United ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedikten sonra Fas Milli Takımı ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

RİSKE EDİLMEMİŞTİ

Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hakim Ziyech, Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken önceki akşam Fas Milli Takımı'nın kampına katıldı.

DİKKAT ÇEKEN FAS KARARI

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ziyech'i ağrıları nedeniyle riske etmemek üzere son Antalyaspor deplasmanına götürmediklerini söylemişti. Milli arada tedavisini sürdürmesi ve tamamen hazır hale gelmesi beklenen tecrübeli futbolcunun, bunun yerine Fas'a gitmesi dikkat çekti.

14 EKİM'DE RAKİPLERİ FİLDİŞİ

Fas Milli Takımı 14 Ekim'de Fildişi Sahili ile dostluk maçı oynayacak, 17 Ekim'de ise Liberya deplasmanında Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçına çıkacak.

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