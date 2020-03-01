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Spor

Fatih Aksoy: ''Keşke bu hafta maç oynanmasaydı''

Sivasspor'un deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Fatih Aksoy konuştu.

01 Mart 2020 Pazar18:48 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 18:48

Sivasspor'un deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Fatih Aksoy açıklamalarda bulundu.

İdlib'te şehit olan Mehmetçiklerimiz için konuşan Fatih Aksoy, "Futbol konuşmanın oynamanın zor olduğu bir haftaydı. Şehitlerimiz var, ailelerine sabır diliyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissetsinler. Derinden hisettik acıyı, bu bizim de acımız. Biz mahallemizde biri öldüğü zaman 1 hafta televizyonu açmayan insanlarız" dedi.

Maça değinen Fatih, "Keşke bu hafta maç oynanmasaydı ama böyle oldu ve biz de konsantre olduk. Maçla ilgili konuşacak olursak oynadık ve kazandık, bu kadar" sözlerini kullandı

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