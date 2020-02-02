Fatıh Akyel hakkında olay iddia: 'Sahte kombine bastırıp sattı'

02.02.2020 13:18 - Güncelleme: 02.02.2020 14:10

TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Cengiz Fırat, görevden aldıkları teknik direktör Fatih Akyel hakkında olay yaratacak açıklamalar yaptı. Fırat, "Birçok futbolcuyu arayarak muvafakatname vermemeleri yönünde telkinde bulunmak mevcut hocaya yakışır mı? Bunun takdirini değerli Gümüşhane halkına bırakıyorum. Bu kişinin, haberim olmadan sahte kombine bilet bastırıp, insanlara sattığını da öğrendim. Bin civarında satılan biletin parası da ortada yok. Bu zihniyette olan bir kişiyle çalışmamız mümkün değildir" dedi.

(Sabah)