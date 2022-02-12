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Spor

Fatih Arda İpcioğlu finale kalamadı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları Kayakla Atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu, erkekler bireysel büyük tepede 40'ıncı sırada yer alarak finale yükselemedi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:28
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlama erkekler bireysel büyük tepede birinci turu geçemedi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda kayakla atlama branşında mücadele eden Fatih Arda, Zhangjiakou Ulusal Kayak Atlama Merkezi'nde düzenlenen erkekler bireysel büyük tepe birinci turda 124 metrelik atlayışıyla 109,5 puan toplayarak 40'ıncı oldu.

Atlayışıyla ilk 30 sporcu arasına giremeyen 24 yaşındaki sporcu, finallere katılmaya hak kazanamadı. Japon Ryoyu Kobayashi, 142 metrelik atlayışıyla 147 puan alarak elemeleri birinci sırada tamamladı.

Fatih Arda İpcioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 5 Şubat'ta yapılan normal tepe eleme turunu geçerek bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu. Milli sporcu, 6 Şubat'taki birinci tur müsabakasında ilk 30'a girememiş, bu nedenle final turunda yarışmaya hak kazanamamıştı.

  • Fatih Arda İpcioğlu
  • Pekin Kış Olimpiyatları
  • kayakla atlama

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