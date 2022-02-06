İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 5 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5677
  • EURO
    15,5533
  • ALTIN
    788.501
  • BIST100
    1943.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi atlayış
Spor

Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi atlayış

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi.

DHA6 Şubat 2022 Pazar 17:01 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 17:01
ABONE OL

Olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçerek tarih yazan milli sporcu İpcioğlu, normal tepe final 1'nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36'ncı sırada tamamladı.

Kayakla Atlama milli sporcusu İpçioğlu, bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştirerek, 11 Şubat'ta geniş tepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcunun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi.

  • Fatih Arda İpçioğlu
  • Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
  • Kayakla Atlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.