Fatih Çintimar: Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nı almamamız için yapılan bir şey

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Dikmen Keklikpınar'dan başlayacak ve Ankara Garı'nda sona erecek yarış öncesi Ankara Tenis Kulübünde basın toplantısı düzenledi.

Çintimar açıklamasına, geleneksel hale gelen Büyük Atatürk Koşusu'nu bugüne kadar taşımış atlet, vatandaş ve katkı vermiş basın mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Koşuya katılımın bugüne kadarki en üst seviyede olacağını aktaran Çintimar, "Atatürk Koşusu, bugüne kadar en fazla bin 733 kişiyle koşulmuştu. Bu yıl 3 bine yakın kaydımız var." dedi.

Büyük Akatürk Kışusu'nun bu yıl 100 bin liralık bir ödülle gerçekleştirileceği bilgisini eren Çintimar, "Katılım, yarışma güzergahı ve günü belirlemek için internet sitemizde bir anket yaptık. Anket neticesinde pazar gününe aldık. Bundan sonraki koşuları inşallah Atatürk'ün Ankara'ya gelişi haftasının pazar günü düzenlemeyi arzu ediyoruz. Çünkü herkes Büyük Atatürk Koşusu'nu koşmak istiyor." diye konuştu.

Koşuyu eski parkura almayı istediklerini ancak valilikle yapılan görüşmeler sonucunda güzergah üzerindeki okullarda pazar günü sınavlar olması nedeniyle yapamadıklarını aktaran Çintimar, 2023 için bu konuyu tekrar gündeme getireceklerini ifade etti.

Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu'nun saat 14.05'te başlayacağını ve sadece genel klasmana değil, yaş gruplarında da ödül ve madalyalar verileceğini sözlerine ekledi.

"KARA LİSTE" İDDİASI

Federasyon başkanı Çintimar, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Türkiye'yi "Kara liste"ye aldığına dair haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yazılan haberin içerisinde doğru bulamıyoruz." diyen Çintimar, şu ifadeleri kullandı:



"Şu an aday olduğumuz Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nı almamamız için yapılan bir şey. Sansasyondan başka bir şey olmadığını ifade ediyorum. Türkiye'de olimpik anlamda, olimpiyat kotası yarışı anlamında organizasyon olmayacağını ifade edenleri, şimdiden Türkiye'de düzenlenecek 14 tane olimpiyat kotası yarışını seyretmeye davet ediyorum. Ayrıca, Erzurum'da haksız kota aldığımızla alakalı yazılar var. Erzurum'dan kota alarak bir önceki olimpiyata ne 4x400 takımımız, ne de 4x100 takımımız gitmemiştir. Bunu yazmalarının tek bir sebebi var. Sebebini biliyorum. Aramızda kendilerine yer bulmaya çalıştılar, bulamadıkları için Türkiye atletizmini karalamaya çalışıyorlar. Türkiye atletizm ailesi olarak 2022 yılı, tarihimizdeki en başarılı yıldır. Atletizmin bu başarısı birilerini herhalde rahatsız ediyor."