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Fatih İltek'ten Galatasaray'a Falcao müjdesi

Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao Galatasaray'a geliyor iddiası bir anda ortalığı karıştırdı.

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Ligin ilk yarısında golcü konusunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da bomba bir gelişme yaşandı. Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'nun menajerinden flaş bir paylaşım geldi. Kolombiyalı forvetin menajeri Fatih İlek, Instagram paylaşımında Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini açıkladı ve Sarı-kırmızılı ekibin bestesinin sözünü paylaştı.

Kolombiyalı forvetin menajeri Fatih İlek, Instagram paylaşımında Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini açıkladı ve Sarı-kırmızılı ekibin bestesinin sözünü paylaştı. Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

 

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