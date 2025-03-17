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Spor

Fatih Karagümrük 2026 yılında yeni stadına kavuşuyor

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklama ile Fatih Karagümrük'ün 2026 yılında yeni stadına kavuşacağını açıkladı

AKŞAM17 Mart 2025 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük 2026 yılında yeni stadına kavuşuyor
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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fatih Karagümrük Kulübü'nün 2026 yılında yeni stadına kavuşacağını açıkladı. İstanbul ekibi, kuruluşunun 100. yılında yeni stadyumuna geçecek. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turan, yarın oynanacak Kocaelispor maçında Fatih Karagümrük'e başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı: "Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100. yılında Karagümrük'ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin metrekare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum."

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