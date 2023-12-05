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Spor

Fatih Karagümrük 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Belediye Derincespor karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, sahadan 3-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

IHA5 Aralık 2023 Salı 15:12 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük 3 golle turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, konuk ettiği Belediye Derincespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek, bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 19. dakikada Ibrahim Dresevic ve 37. dakikada Furkan Şeker'in kendi kalesine attığı golle mücadelenin ilk yarısı 2-0 öne kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun'un 49. dakikasında attığı golle birlikte İstanbul ekibi farklı 3'e çıkardı. 63. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Okan Baydemir, Belediye Derincespor'un tek golünü kaydetti. Bu gol skoru tayin ederken, Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a ismini yazdıran takım oldu.

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