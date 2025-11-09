İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı! 2 gollü zafer
Spor

Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı! 2 gollü zafer

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 8 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 16:38 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı! 2 gollü zafer
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serginho ve 45. dakikada David Datro Fofana kaydetti.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TEN YAKLAŞIK 3 AY SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligde 8 maç sonra ilk kez kazandı ve bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Ligde ilk galibiyetini 30 Ağustos'ta Antalyaspor deplasmanında alan İstanbul ekibi, bu maçla birlikte puanını 7'ye yükseltti.

ÇAĞDAŞ ATAN, MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Recep Uçar ile yollar ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ilk maçından mağlup ayrıldı. 14 puanda kalan Konyaspor, ligde 9. sırada konumlandı.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ KEZ "DALYA"

Öte yandan Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Süper Lig'de ikinci kez "Dalya" dedi. Yeşil-beyazlı ekibin 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek, ligde 200. maçına çıktı. Guilherme, bu maçlarda 12 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.