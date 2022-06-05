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Spor

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'da mutlu sona yakın

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'ün Andrea Pirlo ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

5 Haziran 2022 Pazar 21:58 - Güncelleme:
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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te önemli bir gelişme yaşandı.

Volkan Demirel ile ayrılık kararı alınmasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu gündemine almıştı.

ANLAŞMA YAKIN

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Andrea Pirlo ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın. Yarın kulüp ile teknik adam arasında anlaşmanın tamamlanması için bir video konferans görüşmesinin yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

JUVENTUS DÖNEMİ

Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.

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