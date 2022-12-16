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Spor

Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 3 golle geçti

Fatih Karagümrük, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-2 yendi.

AA16 Aralık 2022 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 3 golle geçti
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Fanatic Tour Futbol Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 10. dakikada Kazım Kazım, 45. dakikada Baniya ve 64. dakikada Diagne kaydetti.

Akdeniz ekibinin golleri ise 29. dakikada Ghacha ve 39. dakikada kendi kalesine meşin yuvarlağı gönderen Emiliano Viviano'dan geldi.

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