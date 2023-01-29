Fatih Karagümrük, Bruno Rodrigues transferini açıkladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Portekiz ekibi Braga'dan Bruno Rodrigues'i kiraladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Bruno Rodrigues." ifadeleri kullanıldı.

BRUNO RODRİGUES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bruno Rodrigues, bu sezon Braga formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıktı ve bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 513 dakika süre alan 21 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 golle skora etki etti.