13 Eylül 2025 Cumartesi
Spor

Fatih Karagümrük, David Datro Fofana'yı kiraladı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Chelsea'den David Datro Fofana'yı kiraladığını duyurdu.

13 Eylül 2025 Cumartesi 16:34
Fatih Karagümrük, David Datro Fofana'yı kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

