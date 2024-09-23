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Spor

Fatih Karagümrük deplasmanda güldü

1. Lig'de Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

23 Eylül 2024 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük deplasmanda güldü
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1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adnan Uğur, 71. dakikada Göktan Gürpüz ve 79. dakikada Wesley attı. Şanlıurfa'nın tek golü 26. dakikada Kayode'den geldi.

Ev sahibi Şanlıurfaspor, Aly Malle'nin 50. dakikada kırmızı kart görmesi dolayısıyla karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Karagümrük, 9 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 6 puanda kaldı.

Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Şanlıurfaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

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