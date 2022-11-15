Fatih Karagümrük, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor

Fatih Karagümrük, Dünya Kupası için verilen arayı yoğun bir kamp dönemi ile geçirmeyi planlıyor. Kırmızı-siyahlılar, 25 Kasım Cuma günü kampa girecek. Andrea Pirlo önderliğindeki Karagümrük, Süper Lig'e form tutmuş bir şekilde dönmek istiyor.

Sezon başında takımın başına Andrea Pirlo'yu getiren ve hareketli bir transfer dönemi geçirerek sezon öncesi kadro yapılanmasına giden Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 13 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer aldı. Dünya Kupası için verilen araya hedeflenen puan ortalamasının uzağında giren kırmızı-siyahlılar, iyi bir kamp dönemi geçirerek Süper Lig'e form tutmuş bir şekilde devam etmek istiyor. Lige ara verilmesiyle takıma izin veren Teknik Direktör Pirlo, kırmızı-siyahlı ekibi 25 Kasım'da Riva'da toplayacak. 3 Aralık tarihine kadar Riva'da hazırlılarını sürdürecek olan Karagümrük, 2 Aralık'ta Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacak. İlk etap çalışmalarını Riva'da tamamlayacak olan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra ise Antalya'da hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor.

Süper Lig'de 13 maçta 13 puan

Fatih Karagümrük, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de 1 haftayı BAY geçerek 13 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 13 puan ile 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde de 27 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar; MKE Ankaragücü, Hatayspor ve Ümraniyespor müsabakalarından 3 puan ile ayrılırken Sivasspor, Giresunspor, Başakşehir ve Gaziantepspor ile puanları paylaştı. Andrea Pirlo'nun oyuncuları; Alanyaspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Antalyaspor karşısında ise sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Takımın gol yükünü Fabio Borini ve Mbaye Diagne çekiyor

Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı 24 golü Fabio Borini (7), Mbaye Diagne (7), Davide Biraschi (2), Rayyan Baniya (2), Jean Kouassi (2), Steven Caulker, Salih Dursun, Ebrima Colley ve Burak Kapacak kaydederken 7'şer gollü Fabio Borini ve Mbaye Diagne'nin hücum hattındaki performansı dikkat çekti. Bu ikili Süper Lig'de Fenerbahçeli Enner Valencia ve Antalyasporlu Haji Wright'ın ardından gol krallığı yarışında da 3. ve 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in asist kralı Caner Erkin

İstanbul temsilcisinin 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı Caner Erkin, bu sezon Karagümrük forması ile 12 müsabakaya çıktı. Oynadığı maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol bek, toplam 1080 dakika forma giyerek Emiliano Viviano ve İbrahim Dresevic'ten sonra kırmızı-siyahlılarda en çok süre alan 3. oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu, söz konusu müsabakalarda 6 asistlik performansı ile Süper Lig'in asist krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor. Erkin, sergilediği performans ve saha içindeki lider görüntüsü ile Andrea Pirlo'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Stadyum sorunu çözülmedi

2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig'de boy gösteren ve geride kalan iki sezonda da ligi 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamaya devam ederken, Hatayspor'u ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda ağırlamıştı. Karagümrük, Vefa Stadı'nda iç saha karşılaşmalarına çıkamazken, tarihi sahada Karagümrük Kadın Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, nadiren Vefa Stadyumu'nda antrenman yaparken çoğunlukla TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını gerçekleştiriyor.