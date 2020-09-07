İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4644
  • EURO
    8,8315
  • ALTIN
    462.88
  • BIST100
    1095.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Karagümrük, Eric Lichaj'ı transfer etti
Spor

Fatih Karagümrük, Eric Lichaj'ı transfer etti

Fatih Karagümrük, son olarak İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen ABD'li sağ bek Eric Lichaj'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:14
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı! Kariyerine ülkesi ABD’de başlayan Lichaj, 19 yaşında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa’ya transfer oldu. Kariyerinin geri kalanını İngiltere’de geçiren 31 yaşındaki defans oyuncusu, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest gibi köklü kulüplerde görev yaptı. İngiltere’de hem Premier Lig hem de Championship’te forma giyen Lichaj, ABD Milli Takımı’nda 12 maça çıktı. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Eric Lichaj’a Karagümrük’te başarılar dileriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.