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Spor

Fatih Karagümrük, Fabio Cannavaro ile anlaşamadı

Bir süredir Fabio Cannavaro'yu takımın başına getirmek için pazarlıklarını sürdüren Fatih Karagümrük'ün çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

4 Temmuz 2023 Salı 01:06 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Fabio Cannavaro ile anlaşamadı
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Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Cannavaro ile bir süredir görüşen Karagümrük kulübünün İtalyan teknik adamla kadro oluşumu konusunda fikir ayrılığı yaşadığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından ise yolların ayrıldığı kaydedildi.

Futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak gösterilen 49 yaşındaki Fabio Cannavaro, teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde 2014 yılında başlamıştı. Sonra Çin'e geçen Cannavaro burada TJ Quanjian ve Guangzhou maceralarının ardından Çin Milli Takımı'nda kısa bir süre görev almıştı.

Cannavaro son olarak ülkesine dönerek Benevento'nun başına geçmiş ve 17 maç göre yaptıktan sonra bu yılın Şubat ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

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