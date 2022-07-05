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Spor

Fatih Karagümrük, Frosinone'den Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Frosinone'de forma giyen Matteo Ricci'yi renklerine bağladı.

AA5 Temmuz 2022 Salı 00:49 - Güncelleme:
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VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Matteo Ricci'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.

Roma altyapısından yetişen Ricci, geçen sezonu İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Frosinone'de tamamladı.

İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve Frosinone formaları giyen Ricci, çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terletti.

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