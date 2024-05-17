Fatih Karagümrük, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, bu sezon 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı. Puan cetvelinde 17'nci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, 1 puan gerisinde olduğu Gaziantep FK'yi yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Ev sahibi Gaziantep FK ise bu sezon 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonunda elde ettiği 38 puanla puan cetvelinde 16'ncı sırada bulunuyor. Son 3 maçının sadece birini kazanan Gaziantep temsilcisi, rakibini yenerek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Gaziantep FK, 3-0 kazanmıştı.