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Spor

Fatih Karagümrük golcüleriyle coştu

VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüleri Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Magomed Ozdoev, ligdeki 8 takımdan daha fazla gol attı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 13:13 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük golcüleriyle coştu
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Fatih Karagümrük'ün HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yendiği maçta 3 gol atan Borini-Diagne ikilisi, ligdeki toplam gol sayısını 34'e çıkarırken, bu futbolcuları 5 golle Ozdoev izledi. Toplam 39 gol atan 3 futbolcu, ligdeki 8 takımdan daha fazla gol kaydederken, Fraport TAV Antalyaspor ile de aynı sayıda gol üretti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Ümraniyespor'u Saba Lobjanidze, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'nin golleriyle 4-2 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, 28 maçta attığı 60 golle, ligin en çok gol kaydeden 3. takımı oldu. Geride kalan mücadelelerde kalesinde 51 gol gören kırmızı-siyahlı takım, 111 golle maçlarında en fazla gol atılan ekip olarak da dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde 17'şer golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan Borini ve Diagne ikilisi, toplamda 34 gol kaydederken, bu 2 futbolcuyu 5 gol atan orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev takip etti. 3 oyuncu, sezonun geri kalanında ligde 39 kez fileleri havalandırdı.

GOLLERİN YÜZDE 65'İ 3 İSİMDEN GELDİ

Fatih Karagümrük, bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 60 gol atarken, 3 futbolcu 39 golle, takımın gollerinin yüzde 65'ini kaydetti.

Diagne, Borini ve Ozdoev, geride kalan haftalarda Medipol Başakşehir (37), Arabam.com Konyaspor (36), Kasımpaşa (36), Demir Grup Sivasspor (35), MKE Ankaragücü (31), İstanbulspor (33), Bitexen Giresunspor (27) ve HangiKredi Ümraniyespor'dan (38) daha fazla gol kaydederken, Fraport TAV Antalyaspor (39) ile de aynı sayıda gol attı.

Not: Değerlendirmede Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor dikkate alınmamıştır.

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