Fatih Karagümrük, Göztepe'yi 3 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fabio Borini, 51. dakikada Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Konuk Göztepe'nin tek golü ise 47. dakikada Makana Rudi Baku'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve puanını 56'ya yükseltti. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Göztepe, 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Halil Akbunar'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baku'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, top filelere gitti: 1-1.

51. dakikada Biraschi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, hızla ceza yayı önüne hareketlendi. Emre'nin ceza sahasının biraz gerisinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

64. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazda kullandığı endirekt serbest vuruşta Kerim Alıcı'dan seken topa arka direkte Burak Bekaroğlu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Arda Özçimen'in ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 71 Bistrovic), Jimmy Durmaz (Dk. 80 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 71 Karamoh), Emre Mor (Dk. 86 Levent Mercan), Borini (Dk. 80 Samed Onur), Pesic

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Dk. 86 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan (Dk. 86 Cengizhan Şen), Baku, Tijanic (Dk. 86 Fırat Arslan), Halil Akbunar (Dk. 71 Lourency), Di Santo (Dk. 62 Ege Özkayımoğlu)

GOLLER: Dk. 31 Borini, Dk. 51 Emre Mor, Dk. 64 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Baku (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 41 Borini, Dk. 74 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük)