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Spor

Fatih Karagümrük, Hull City'li yıldızın transferini bitiriyor

Yeni sezonun başlamasına günler kala Vavacars Fatih Karagümrük, Hull City forması giyen Ryan Longman'ın transfer görüşmelerini sonuçlandırmak adına İstanbul'a getiriyor.

6 Ağustos 2023 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Hull City'li yıldızın transferini bitiriyor
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Trendyol Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha bitirmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen 22 yaşındaki sol kanat Ryan Longman'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Karagümrük, Hull City ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibiyle anlaşma sağlarken, genç futbolcuyu bugün İstanbul'a getirerek transfer görüşmelerini sonuçlandırmak istiyor. Süper Lig ekibinin İngiliz futbolcuyu 1 yıllığına kiralaması bekleniyor.

FORMA GİYMEDİ

Ryan Longman, Hull City'nin ligde oynadığı ilk karşılaşma olan Norwich City karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre bulamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Hull City ile 37 karşılaşmaya çıkan Longman 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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