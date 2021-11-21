Fatih Karagümrük İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı 3 golle devirdi

21 Kasım 2021 Pazar 15:43 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 15:43

Kasımpaşa'nın mücadeledeki tek golü 32'nci dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Konuk ekipte 90+4'üncü dakikada Hedenstad takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ardından Biglia da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

1'inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin ortasını yaptı. Altıpasın hemen önünde Brecka'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18'inci dakikada Brecka'nın hatası sonrasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Hedenstad, pasını solundaki Pesic'e verdi. Bu oyuncunun karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

19'uncu dakikada Zukanovic'in kısa pası sonrasında araya Yusuf Erdoğan girdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

20'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Bertolacci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Karamoh, düzgün bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-2.

26'ncı dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Sol kanttan ceza sahasına giren Karamoh, Yusur Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

27'nci dakikada atışı kullanan Pesic, meşin yuvarlak ve kaleci Harun'u farklı köşelere gönderdi: 0-3.

32'nci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye düşürdü. Umut Bozok'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun koltuk altından ağlarla buluştu: 1-3.

45+1'inci dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan orta Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içindeki Bertolacci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ortasını yaptı. Altıpas üstünde Umut Bozok'un kafa vuruşunda top yan direkten oyun alnına geri döndü.

65'inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Zukonavoci kafayı vurdu. Ağlara yönelen topu Hadergjonaj çizgiden çıkardı.

80'inci dakikada Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisinin üstünde Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Yusuf vuruşunda kaleci Viviano topun sahibi oldu.

81'inci dakikada Yusuf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Bozok, yerden arkaya çevirdi. Bomboş pozisyondaki Eren Elmalı'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

KENAN KOÇAK TRİBÜNDE

Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak da takip etti. A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, karşılaşmayı tribünden izledi. Öte yandan Kasımpaşa'da daha önce görev yapmış Şota Arveladze de mücadeleyi takip edenler arasında yer aldı.

SPORTİF DİREKTÖR SERKAN REÇBER TARAFTARLA TARTIŞTI

Karşılaşmanın devam ettiği sırada Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber, taraftarla tartıştı. Kasımpaşa'nın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son anlarında protokol tribününde tartışmalar yaşandı. Sportif direktör Serkan Reçber, protokol tribününde yer alan bir taraftarla sözlü tartışmaya girdi. Taraflar arasındaki tartışma bir anda büyürken, araya girenler ortalığı sakinleştirdi. Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber'e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti.