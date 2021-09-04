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Spor

Fatih Karagümrük istemişti! Ribery'den cevap geldi

Süper Lig kariyerinde Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, yeni takımına imza atmak üzere. Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği Ribery, son prosedürlerin tamamlanmasının ardından Serie A'nın yeni ekibi Salernitana ile sözleşme imzalayacak.

4 Eylül 2021 Cumartesi 18:30 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 18:31
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Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği iddia edilen Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcuya VavaCars Fatih Karagümrük dışında Serie A ekibi Verona'nın talip olduğu ancak transferi gerçekleştiremediği belirtilmişti.

SportItalia'nın haberine göre Fransız yıldız, Serie A'nın yeni ekibi Salernitana ile sözleşme imzalamak üzere. Ribery ile Salernitana arasında son görüşmelerin yapıldığı ve kısa sürede imzaların atılacağı kaydedildi.

Fiorentina formasıyla 2 yılda 51 maça çıkan Ribery, 5 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

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