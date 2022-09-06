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Spor

Fatih Karagümrük, Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'da forma giyen Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

6 Eylül 2022 Salı 21:43 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'nin transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşınndaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama:

Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı.

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