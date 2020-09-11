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Spor

Fatih Karagümrük Jure Balkovec'i renklerine bağladı

süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük Slovenyalı sol bek Jure Balkovec'i kadrosuna kattı.

11 Eylül 2020 Cuma 20:47 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 20:47
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Fatih Karagümrük transferde isimleri kadrosuna bir bir katmaya devam ediyor. Son olarak Jure Balkovec ile anlaşan Karagümrük transferi resmen açıkladı. 

İşte kulübün açıklaması: 

Jure Balkovec Karagümrük’te!

Karagümrük’te transfer devam ediyor!

Slovenya Milli Takımı’nda forma giyen sol bek Jure Balkovec, Karagümrük’te!

Kariyerine ülkesi Slovenya’da başlayan Balkovec, burada bir çok takımda forma giydikten sonra İtalya’ya transfer oldu.

İtalya’da Bari, Hellas Verona ve Empoli formalarını giyen, UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de olan 26 yaşındaki futbolcu, Slovenya Milli Takımı’nda aktif olarak görev alıyor.

2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Jure Balkovec’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz.

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