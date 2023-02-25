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Spor

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

Fatih Karagümrük, depremler nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekip Kasımpaşa, 24. dakikada Koita'nın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın bu golüne 29. dakikada Mbaye Diagne'yle karşılık verirken, 45. dakikada Kerim Frei, kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.

Mücadelenin 72. dakikasında Salih Dursun'la bir gol daha bulan konuk ekip Fatih Karagümrük, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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