Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Kasımpaşa Kulübünün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekip Kasımpaşa, 24. dakikada Koita'nın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın bu golüne 29. dakikada Mbaye Diagne'yle karşılık verirken, 45. dakikada Kerim Frei, kırmızı-siyahlıları 2-1 öne geçirdi.
Mücadelenin 72. dakikasında Salih Dursun'la bir gol daha bulan konuk ekip Fatih Karagümrük, sahadan 3-1 galip ayrıldı.