Fatih Karagümrük, Konyaspor deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inde mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor.