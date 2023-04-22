Fatih Karagümrük, kritik Galatasaray sınavında

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükselten kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 10'ar galibiyet ve beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı kart cezası biten Matteo Ricci, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek. Buna karşın Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak.

Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelesinden Galatasaray 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

- Andrea Pirlo, Galatasaray maçı öncesi kaleci sıkıntısı yaşıyor



VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.



Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor.



Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.