Fatih Karagümrük ligde 10 maçtır kaybetmiyor

Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 2-2'lik skor ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar böylece ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Sivasspor karşısında galip gelirken; Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Başakşehir müsabakalarında ise sahadan 1 puan ile ayrıldı.