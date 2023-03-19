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Spor

Fatih Karagümrük ligde 10 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

IHA19 Mart 2023 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük ligde 10 maçtır kaybetmiyor
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Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 2-2'lik skor ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar böylece ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Sivasspor karşısında galip gelirken; Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Başakşehir müsabakalarında ise sahadan 1 puan ile ayrıldı.

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