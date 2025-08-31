Fatih Karagümrük ligde galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90+3'te Daniel Johnson kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bu sonuç ile Antalyaspor, son iki karşılaşmasında puan kazanamadı ve 6 puan ile 6. sırada konumlandı. Karagümrük ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 11. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.