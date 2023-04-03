Fatih Karagümrük seriyi 11 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Andrea Pirlo'nun ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne attı.
Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta formasından uzak kalacak.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.
Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor, 24 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
28. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Ricci, ceza sahası yayı üzerinden kaleye doğru sert vurdu. Kaleci Jensen'in sol köşeye sektirdiği topu iyi takip eden Ozdoev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Aynı dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Burak Kapacak'ın penaltı noktasına doğru kavisli yaptığı ortada topa gelişine vuran Diagne, meşin yuvarlağı direğin yanından ağlara gönderdi: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)