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Spor

Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak.

AA3 Mart 2023 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bu periyotta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, son maçında MKE Ankaragücü deplasmanında Diagne ve Borini'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Demir Grup Sivasspor da ligde oynadığı son 2 maçta Alanyaspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı.

Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 21 lig maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.

Sivasspor ise 22 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle hanesine 24 puan yazdırdı ve ligde 13. sırada bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı takımda Davide Biraschi, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas kart sınırındaki oyuncular. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Bitexen Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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