Fatih Karagümrük son dakikada yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek.