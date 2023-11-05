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Spor

Fatih Karagümrük son dakikada yıkıldı!

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi uzun süre önde götürdüğü mücadeleden 90+7'de yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı.

5 Kasım 2023 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük son dakikada yıkıldı!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Konyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Sivasspor'u konuk edecek.

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