Fatih Karagümrük teknik direktör için gözünü efsanelere çevirdi! Yeni hedef Edgar Davids

Andrea Pirlo sonrası yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fatih Karagümrük, yine son derece dikkat çekici isimlerle görüşmeler yürütüyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz yaz döneminde Andrea Pirlo hamlesiyle adından söz ettirmişti. Şimdi de futbolculuk döneminde Avrupa'ya damga vurmuş önemli isimlerle görüşmeler yapılıyor.

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Edgar Davids, Karagümrük'ün radarına girerken, İstanbul ekibi, 50 yaşındaki Davids'le görüşme halinde olduğu kaydedildi.

İTALYAN EFSANELERDE LİSTEDE

Karagümrük'ün ayrıca Filippo Inzaghi için de nabız yokladığı öğrenildi. İtalyan futbolunun bir başka efsanesi Gennaro Gattuso da listedeki isimlerden birisi olduğu belirtildi.

Kırmızı-Siyahlılar'da, geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Diagne ve Borini ile yolların ayrılmasının ardından transfer çalışmaları da sürüyor.