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Spor

Fatih Karagümrük ve Pendikspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

23 Eylül 2023 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük ve Pendikspor yenişemedi
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45+2'nci dakika penaltıdan Oscar Romero kaydettiği golle öne geçen Pendikspor, 90+1'de Valentin Eysseric'in attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere bitti.

Ev sahibi ekibi Pendik'te ilk yarıda Berkay Sülüngöz'ün attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 4, Fatih Karagümrük ise 6 yaptı.

Pendikspor önümüzdeki hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa derbisi oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mendes'in sağdan yaptığı ortada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın'ın şutu sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Pendikspor gole çok yaklaştı. Romero'nun sağdan kullandığı kornerde Welinton, arka direkte kafayla topa vurdu ancak Fatih Karagümrük savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada Sequeira'nın pası sonrası topla buluşan Endri Çekiçi, ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lasagna, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası top kaleci Dituro'dan dönerken, oluşan karambolde Dituro ikinci hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+2. dakikada Pendikspor penaltıdan golü buldu. Ceza sahası içinde Mendes'in Sequeira'ya müdahalesi sonrası kırmızı-beyazlı ekip penaltı kazandı. Romero'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

56. dakikada Lusamba'nın pasında ceza yayında topla buluşan Thuram'ın şutunda, kaleci Dituro meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Pendikspor defansından seken topta Eysseric, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada kaleciden seken top sonrası meşin yuvarlağı sol kanatta kontrol eden Halil Akbunar, altıpas çizgisinde bekleyen Görkem Bitin'e pasını aktardı. Görkem Bitin, Fatih Karagümrük savunmasının kendisini bozmasından dolayı iyi bir vuruş yapamadı ve top taca gitti.

90+1. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Feghouli'nin pası sonrası ceza yayında topla buluşan Can Keleş'in şutunda, kaleciden seken topu Eysseric tamamladı: 1-1.

90+5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçme şansını kaçırdı. Eysseric'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kurtardı.

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