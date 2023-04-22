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Spor

Fatih Karagümrük'e Galatasaray maçı öncesi Matteo Ricci'den kötü haber

Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Matteo Ricci'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'e Galatasaray maçı öncesi Matteo Ricci'den kötü haber
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak VavaCars Fatih Karagümrük'te antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Matteo Ricci'nin sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Matteo Ricci, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 resmi maça çıktı ve 1 gol, 4 asistle takımına katkıda bulundu.

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