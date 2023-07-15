Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi başladı

Fatih Karagümrük'te yeni hoca belli oldu. İstanbul ekibi, Andrea Pirlo'nun teknik heyetinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul temsilcisi Andrea Pirlo'nun da ekibinde yer alan Alparslan Erdem ile yola devam edeceğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

"Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz."