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Spor

Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha! Jean Kouassi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli oyuncusu Jean Kouassi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha! Jean Kouassi...
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Kouassi ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Jean Kouassi ile Trabzonspor'un talebi doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Jean Kouassi'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Trabzonspor, Jean Kouassi'nin sözleşmesini dün karşılıklı anlaşmayla feshetmişti.

Kouassi, Karagümrük'ün, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta eski takımına karşı bir gol atmıştı.

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