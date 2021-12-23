Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano rekor kırdı

23 Aralık 2021 Perşembe 08:55 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 08:55

Spor Toto Süper Lig 'de dün akşam Fenerbahçe 'yi konuk eden Karagümrük, oyunun ilk bölümünde 9 kişi kalsa da maçtan kopmadı. Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin'in 37. dakikada atılması sonrasında özellikle savunma hattında büyük sorunlar yaşayan ev sahibi ekip, İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun muhteşem performansıyla oyuna tutundu. 36 yaşındaki file bekçisi, sergilediği muazzam formla, takımına 1 puanı getirmeyi başardı. Maç boyunca Fenerbahçeli futbolcuların kalesine gönderdiği 13 isabetli şutta da topa geçit vermeyen Viviano, Mesut Özil'in penaltıdan kaydettiği gol dışında baştan sona sergilediği görüntüyle alkış topladı.

MAÇ BİTİNCE ONA KOŞTULAR

Fenerbahçe karşısında 13 kurtarış yapan Emiliano Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Başarılı kaleci, özellikle oyunun ikinci yarısının son bölümünde Fenerbahçeli futbolcuların kalesinde baskıyı artırmasına rağmen pes etmedi ve 90 dakika sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Karagümrüklü futbolcular da maçta son düdüğün çalması sonrasında Viviano'ya koşup takım arkadaşlarını tebrik ettiler.