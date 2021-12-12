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Spor

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

12 Aralık 2021 Pazar 00:11 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 00:11
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün Konyaspor'a 4-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, alınan mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam Farioli ile ayrılık kararı alındığı ifade edildi. Ligde 3 maçtır üst üste mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük'te yönetimin ayrılık kararını kısa sürede resmi olarak açıklayacağı ifade ediliyo

Farioli'nin ismi yakın zaman önce Fenerbahçe ile de anılmıştı...

İtalyan teknik adam Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı toplam 27 maçta 11 galibiyet, 8 bereberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 41 puan toplamıştı.

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