Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi kaleci sorunu yaşanıyor

Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi kaleci sorunu devam ediyor. Ümraniye maçının 25. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Batuhan Şen'in durumu henüz netlik kazanmadı.

Genç kaleci son taktik idmanda ilk 11'de yer aldı. Batuhan'ın ağrıları devam ederken, ısınma anına kadar son durumu gözlemlenecek.

Ağrıları maça engel olmazsa; taktik idmandaki gibi Galatasaray maçına da ilk 11'de başlayacak.

İĞNEYLE DE OYNATILABİLİR

Genç eldivenin iğneyle oynatılma ihtimali üzerinde de duruluyor. Yedek kaleci Viviano ise Ümraniye maçının uzatma anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı.

Galatasaray'a karşı 3. kaleci Cem Kablan'ın oynatılması da seçenekler arasında. 23 yaşındaki kaleci bugüne kadar sadece 1 kez resmi mücadeleye çıktı.