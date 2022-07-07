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Spor

Fatih Karagümrük'te hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde devam etti.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
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VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde güç depoluyor.

Günde çift idmanla sezona hazırlanan takım, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste ikinci etap çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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