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Spor

Fatih Karagümrük'te hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde devam ediyor.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
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Düzce'de kampa giren Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, güç, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak Fatih Karagümrüklü futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına katılacak.

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